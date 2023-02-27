Тимошенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Тимошенко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тимошенко Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимошенко Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимошенко Матвей
Мать ребёнка: Татьяна
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тимошенко Федосей
Мать ребёнка: Татьяна
Место жительства
1850
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
1844