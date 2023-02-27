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Тимошенко Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Тимошенко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимошенко Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимошенко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Матвей

Мать ребёнка: Татьяна

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тимошенко Федосей

Мать ребёнка: Татьяна

Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
1844
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