Смирнова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Осуждение
01.05.1931
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осудивший орган: Буинская райтройка Приговор: высылка - Челябинская обл.
Место жительства
До 1931
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Реабилитация осужденного
06.09.1993
Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ЦГА РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Артемий Маркелович

Смерть
Неизвестно
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