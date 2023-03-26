Смирнова Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
01.05.1931
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Осудивший орган: Буинская райтройка Приговор: высылка - Челябинская обл.
Место жительства
До 1931
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Реабилитация осужденного
06.09.1993
Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ЦГА РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно