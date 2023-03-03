Смолякова Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Дарья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1913

Сын: Смоляков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Павлович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Смолякова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Смоляков Александр Павлович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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