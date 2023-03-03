Смолякова Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1913
Сын: Смоляков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Павлович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Смолякова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Смоляков Александр Павлович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно