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Василий Антонович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.03.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
29.03.1909 ст.

Отец: Антон Васильевич

Мать: Стефанида Васильевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 29.03.1909 Черма Василий Антонович Черма отец крестьянин Антон Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич жена Мария Николаевна ЦГИА СПб. ф.19 о... Показать все
Смерть
Неизвестно