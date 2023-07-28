Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения29.03.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1909 ст.
Отец: Антон Васильевич
Мать: Стефанида Васильевна
Ильинская церковь, Черма 29.03.1909 Черма Василий Антонович Черма отец крестьянин Антон Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич жена Мария Николаевна ЦГИА СПб. ф.19 о... Показать все
Смерть
Неизвестно