Сеначин Михайло Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Сеначин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1815
Сын: Сеначин Гордий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно