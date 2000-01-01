Сеначин Михайло Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Михайло Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Около 1815 г.р.
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1833 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сеначин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1815

Сын: Сеначин Гордий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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