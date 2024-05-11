Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Лазарь Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Христофор Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Семен Никитич

Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.

Сын: Морозов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Никита (Мкртич) Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич

Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.