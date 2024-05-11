Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Христофор Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Сын: Морозов Никита (Мкртич) Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна
Отец ребёнка: Морозов Семен Никитич
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно