Вдовин Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1923
Жена: Вдовина Анна Алексеевна
Запись №145 о бракосочетании от 9 февраля 1923г хлебопашца Вдовкина Василия Федоровича 19 лет и домохозяйки Васильевой Анны Алексеевны 18 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно