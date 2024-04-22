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Вдовин Василий Федорович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1923

Жена: Вдовина Анна Алексеевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №145 о бракосочетании от 9 февраля 1923г хлебопашца Вдовкина Василия Федоровича 19 лет и домохозяйки Васильевой Анны Алексеевны 18 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно
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