Бухнер (Вайнер) Берта (Вера) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Вайнер) Берта (Вера)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
1934 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Франц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Роза

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реслер ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Бухнер) Ирма (Эрментина)

Отец ребёнка: Реслер ?

Рождение ребёнка
1934

Сын: Бухнер Франц (Федор)

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Бухнер) Екатерина

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бухнер Иван

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Рождение ребёнка
1942

Сын: Бухнер Филипп

Отец ребёнка: Бухнер Франц

Смерть
Неизвестно

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