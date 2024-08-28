Бухнер (Вайнер) Берта (Вера)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Роза
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Реслер ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Бухнер) Ирма (Эрментина)
Отец ребёнка: Реслер ?
Рождение ребёнка
1934
Сын: Бухнер Франц (Федор)
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Бухнер) Екатерина
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бухнер Иван
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Рождение ребёнка
1942
Сын: Бухнер Филипп
Отец ребёнка: Бухнер Франц
Смерть
Неизвестно