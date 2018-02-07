Козлова (Абдрашитова) Айша
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти07.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Абдрашитов Рамазан
Мать: Абдрашитова Танзиля
Рождение ребёнка
29.09.1959
Сын: Козлов Сергей
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий
Рождение ребёнка
15.08.1961
Сын: Козлов Владимир
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий
Рождение ребёнка
19.11.1963
Сын: Козлов Валерий
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий
Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.02.2018
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область