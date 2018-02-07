Козлова (Абдрашитова) Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Абдрашитова) Айша

Козлова (Абдрашитова) Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

07.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Абдрашитов Рамазан

Мать: Абдрашитова Танзиля

Рождение ребёнка
29.09.1959

Сын: Козлов Сергей

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий

Рождение ребёнка
15.08.1961

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий

Рождение ребёнка
19.11.1963

Сын: Козлов Валерий

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий

Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.02.2018
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close