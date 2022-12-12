Поварницына (Дерюшева) Зоя Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1923
Дата смерти09.06.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
Отец: Дерюшев Сергей Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1949
Сын: Поварницин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Поварницын Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1955
Сын: Поварницын Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Поварницын Леонид Андреевич
Смерть
09.06.1983
Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика