Поварницына (Дерюшева) Зоя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницына (Дерюшева) Зоя Сергеевна

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Место рождения

Патракова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

09.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: Дерюшев Сергей Еремеевич

Мать: не указана

Патракова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1949

Сын: Поварницин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Поварницын Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
04.02.1955

Сын: Поварницын Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Поварницын Леонид Андреевич

Смерть
09.06.1983
Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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