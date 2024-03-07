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Тарасенкова Александра Степановна
Тарасенкова Александра Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1917
Пол
Женский
Отец
Тарасенков Стефан Гавриилович
1882 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Тарасенков Стефан Гавриилович
Мать: не указана
Смерть
1917
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