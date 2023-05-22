Челпанов Федор Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Челпанов Терентий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челпанов Василий Федорович
Мать ребёнка: Челпанова Анна Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирова Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Челпанова Анна Ерофеевна
Смерть
Неизвестно