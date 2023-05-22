Челпанов Федор Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанов Федор Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челпанов Терентий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челпанов Василий Федорович

Мать ребёнка: Челпанова Анна Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирова Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Челпанова Анна Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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