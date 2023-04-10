Чудинов Алдий(?) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Алдий(?) Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Чудинов Филипп Назаров

Мать: Чудинова Александра

Место жительства
1875 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно
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