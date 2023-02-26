Анифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнифя

Анифя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Надей

Отец ребёнка: Байбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анифя

Отец ребёнка: Байбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбек

Смерть
Неизвестно
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