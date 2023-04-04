(Остен) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остен) Мария

Место рождения

Муккум, Германия

Дата рождения

20.03.1908

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908

Отец: Остен ?

Мать: ?

Муккум, Германия
Смерть
16.09.1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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