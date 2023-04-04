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(Остен) Мария
(Остен) Мария
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Место рождения
Муккум, Германия
Дата рождения
20.03.1908
Дата смерти
16.09.1942
Пол
Женский
Отец
Остен ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908
Отец:
Остен ?
Мать:
?
Муккум, Германия
Смерть
16.09.1942
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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