(Борисова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Борисова) Александра

(Борисова) Александра

Место рождения

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1840

Муж: (борисов) Андриан

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1843

Сын: Борисов Евсей

Отец ребёнка: (борисов) Андриан

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Борисов Архип

Отец ребёнка: (борисов) Андриан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close