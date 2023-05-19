(Борисова) Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1840
Муж: (борисов) Андриан
Рождение ребёнка
15.06.1843
Сын: Борисов Евсей
Отец ребёнка: (борисов) Андриан
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Борисов Архип
Отец ребёнка: (борисов) Андриан