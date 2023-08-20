Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Биктимир

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнур Азатович

Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвина Азатовна

Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалена Азатовна

Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фазлиахметов Азат

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