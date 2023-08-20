Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнур Азатович
Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвина Азатовна
Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалена Азатовна
Отец ребёнка: Фазлиахметов Азат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазлиахметов Азат