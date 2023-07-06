Прокопьева Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопьев Андрей Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1913
Дочь: Луговнина Анна Романова
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Рождение ребёнка
22.11.1914
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гущина Вера Романовна
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Луговнин Алексей Романович
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Луговнин Николай Романович
Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно