Прокопьева Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопьев Андрей Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1913

Дочь: Луговнина Анна Романова

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Луговнин Андрей Романов

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гущина Вера Романовна

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Луговнин Алексей Романович

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Луговнин Николай Романович

Отец ребёнка: Луговнин Роман Филиппович

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговнин Роман Филиппович

Смерть
Неизвестно