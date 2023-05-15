Ярре Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1883
Дата смерти25.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1920
Дочь: Ярре Августа Сергеевна
Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярре Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович
Смерть
25.07.1975