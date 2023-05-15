Ярре Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярре Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1883

Дата смерти

25.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: Ярре Августа Сергеевна

Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярре Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярре Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Ярре Сергей Федотович

Смерть
25.07.1975
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