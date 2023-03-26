Рудак Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудак Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова Снежана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Снежана Сергеевна

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