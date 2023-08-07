Ермолай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Варвара Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Дмитрий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно