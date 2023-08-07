Ермолай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолай Григорьевич

Ермолай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1664 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Варвара Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Дмитрий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно