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Голондарев Николай Александрович

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.

Дата рождения

18.06.1964

Дата смерти

31.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1964

Отец: Голондарев Александр Кузмич

Мать: Голондарева Раиса Ильинична

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
14.12.1985

Жена: Голондарева Елена Михайловна

Рождение ребёнка
09.01.1987

Сын: Голондарев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Голондарева Елена Михайловна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.02.1991

Дочь: Цыплакова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Голондарева Елена Михайловна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
31.05.1996
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