Голондарев Николай Александрович
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Дата рождения18.06.1964
Дата смерти31.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1964
с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Бракосочетание
14.12.1985
Рождение ребёнка
09.01.1987
Сын: Голондарев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Голондарева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1991
Дочь: Цыплакова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Голондарева Елена Михайловна
Смерть
31.05.1996