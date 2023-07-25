Грошикова Феодосия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Грошикова Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Грошиков Алексей Георгиевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно