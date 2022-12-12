Зайцева (Брускова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Брускова) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусков Юрий Анатольевич

Мать: Брускова Валентина Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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