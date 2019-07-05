Фаттахетдинов Равиль
Место рожденияРоссия,С,Чембилей
Дата рождения05.07.1953
Дата смерти01.02.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2010
Похороны
Неизвестно