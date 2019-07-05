Фаттахетдинов Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаттахетдинов Равиль

Фаттахетдинов Равиль

Место рождения

Россия,С,Чембилей

Дата рождения

05.07.1953

Дата смерти

01.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2010
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.