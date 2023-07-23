Пасишниченко Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973
Отец: Пасишниченко Алексей
Рождение ребёнка
27.08.1996
Дочь: Пасишниченко Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1998
Сын: Пасишниченко Алексей Юрьевна
Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович
Рождение ребёнка
27.06.2005
Сын: Пасишниченко Егор Юрьевич
Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович