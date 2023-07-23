Пасишниченко Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасишниченко Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973

Отец: Пасишниченко Алексей

Мать: Пасишниченко Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1996

Дочь: Пасишниченко Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1998

Сын: Пасишниченко Алексей Юрьевна

Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович

Рождение ребёнка
27.06.2005

Сын: Пасишниченко Егор Юрьевич

Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарьков Юрий Александрович