Носков Арсений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти24.11.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Устюжского уезда Вымской Благоовещенской церкви пономаря Алексея Федорова Носкова сын.
Образование
1857
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Устюжское Духовное училище.
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса низшего отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
31.08.1859 ст.
Определен к Николаевской Комарицкой церкви Устюжского уезда исправляющим должность дьячка.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Носкова Аполлинария Арсеньевна
Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна
Работа или профессия
25.09.1866 ст.
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
Около 1870
Жена: Носкова Павла Дмитриевна
Работа или профессия
С 1874 по 1886
Сверхштатный псаломщик при Николаевской Комарицкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
1874
Оставлен сверхштатным.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Носков Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Носкова Агния Арсеньевна
Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.02.1881 ст.
Дочь: Носкова Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна
Работа или профессия
С 1886 по 1895
Штатный псаломщик при церквях: Троицкой Пустыкеровской Устьсысольского уезда; Флоро-Лаврской Вохомской Никольского уезда; Богоявленской Ляльской Яренгского уезда. Исполняющий дела псаломщика Леонтие... Показать все
Работа или профессия
26.09.1895 ст.
Перемещен к Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
05.10.1902 ст.
По прошению уволен за штат.
Осуждение
Неизвестно
Церковным судом при своей жизни, за нетрезвость и непристойное поведение был судим 4 раза.
Смерть
24.11.1907 ст.