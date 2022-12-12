Носков Арсений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Арсений Алексеевич

Носков Арсений Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

24.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Устюжского уезда Вымской Благоовещенской церкви пономаря Алексея Федорова Носкова сын.
Образование
1857
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Окончил Устюжское Духовное училище.
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса низшего отделения Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
31.08.1859 ст.
Гагарки, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Определен к Николаевской Комарицкой церкви Устюжского уезда исправляющим должность дьячка.
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Носкова Аполлинария Арсеньевна

Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Носков Павел Арсеньевич

Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна

Работа или профессия
25.09.1866 ст.
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Носкова Павла Дмитриевна

Работа или профессия
С 1874 по 1886
Гагарки, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Сверхштатный псаломщик при Николаевской Комарицкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
1874
Оставлен сверхштатным.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Носков Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна

Гагарки, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Носкова Агния Арсеньевна

Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна

Гагарки, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.1881 ст.

Дочь: Носкова Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Носкова Павла Дмитриевна

Гагарки, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 1886 по 1895
Штатный псаломщик при церквях: Троицкой Пустыкеровской Устьсысольского уезда; Флоро-Лаврской Вохомской Никольского уезда; Богоявленской Ляльской Яренгского уезда. Исполняющий дела псаломщика Леонтие... Показать все
Работа или профессия
26.09.1895 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Перемещен к Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
05.10.1902 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
По прошению уволен за штат.
Осуждение
Неизвестно
Церковным судом при своей жизни, за нетрезвость и непристойное поведение был судим 4 раза.
Смерть
24.11.1907 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close