Шамсеруй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсеруй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
24.02.1902 ст.

Муж: Сахабетдин

Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина развода: нет любви и взаимопонимания. Свидетели: Галляметдин Багаутдинов, Гисматулла Фатихов, Хисаметдин Мухамматшарифов, Хусаин Габдрафиков, Камалетдин Мухамматрахимов.
Смерть
Неизвестно
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