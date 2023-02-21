Шамсеруй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Развод
24.02.1902 ст.
Муж: Сахабетдин
Нижнезаитово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина развода: нет любви и взаимопонимания. Свидетели: Галляметдин Багаутдинов, Гисматулла Фатихов, Хисаметдин Мухамматшарифов, Хусаин Габдрафиков, Камалетдин Мухамматрахимов.
Смерть
Неизвестно