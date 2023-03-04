Огородникова (Лепицына) Матрона Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Огородников Никита Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764