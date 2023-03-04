Огородникова (Лепицына) Матрона Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Лепицына) Матрона Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Огородников Никита Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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