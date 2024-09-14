Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Капитон Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Парасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Смерть
После 1850