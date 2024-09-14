Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Капитон Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Парасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
После 1850

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