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Мещеряков Николай Алексеевич

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Место рождения

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

14.03.1953

Дата смерти

02.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1953

Отец: Мещеряков Алексей Иванович

Мать: Мещерякова Наталья Егоровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Бракосочетание
1973

Жена: Мещерякова Зоя Александровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.09.1974

Сын: Мещеряков Эдуард I Николаевич

Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Александровна

Эссо, Быстринский муниципальный район, Камчатский край
Развод
1996

Жена: Мещерякова Зоя Александровна

Смерть
02.07.2014
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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