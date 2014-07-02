Мещеряков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1953
Дата смерти02.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1953
Ранее — Кагановичский район
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
25.09.1974
Сын: Мещеряков Эдуард I Николаевич
Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Александровна
Эссо, Быстринский муниципальный район, Камчатский край
Развод
1996
Смерть
02.07.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно