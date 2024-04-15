Кружкова (Муханова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружкова (Муханова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кружков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кружков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий Михайлович

Смерть
2019

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