Кружкова (Муханова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кружков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кружков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружков Василий Михайлович
Смерть
2019