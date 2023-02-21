Жданова Ирина Максумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.08.1986
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Орлова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Жданов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1991
Дочь: Филимонова Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Жданов Сергей Александрович