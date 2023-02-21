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Жданова Ирина Максумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.08.1986

Муж: Жданов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Орлова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Жданов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1991

Дочь: Филимонова Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Жданов Сергей Александрович

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