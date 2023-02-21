Крупин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Крупин Николай

Мать ребёнка: Крупина Анастасия

Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Крупина Анастасия

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Крупин Михаил

Мать ребёнка: Крупина Анастасия

с.Максинерь, Шурминского района.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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