Крупин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Крупин Николай
Мать ребёнка: Крупина Анастасия
Рождение ребёнка
16.03.1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Крупина Анастасия
Рождение ребёнка
20.11.1918
Сын: Крупин Михаил
Мать ребёнка: Крупина Анастасия
с.Максинерь, Шурминского района.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Анастасия
Смерть
Неизвестно