Шабалдина Афимья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалдина Афимья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шабалдин Иван Данилович

Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шабалдин Степан Данилович

Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шабалдин Спиридон Данилович

Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шабалдин Артамон Данилович

Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Данил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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