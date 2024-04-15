Шабалдина Афимья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шабалдин Степан Данилович
Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шабалдин Спиридон Данилович
Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шабалдин Артамон Данилович
Отец ребёнка: Шабалдин Данил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно