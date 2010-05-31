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Панов Роман Сергеевич
Панов Роман Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Панова Татьяна Минулловна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2010
Отец: не указан
Мать:
Панова Татьяна Минулловна
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