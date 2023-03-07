Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев

Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев

avatar

Место рождения

Оглоблино, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Перевозников Игнатий (Игнашка) Денисов

Мать: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Перевозников Зиновий (Занка) Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close