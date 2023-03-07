Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Перевозников Игнатий (Игнашка) Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Перевозников Зиновий (Занка) Ефремов
Мать ребёнка: не указана
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678