Маркушевич Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: Маркушевич Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1866
Мать ребёнка: Mathilda
Рождение ребёнка
06.02.1870
Сын: Маркушевич Евгений Иванович
Мать ребёнка: Mathilda
Рождение ребёнка
1874
Сын: Маркушевич Владимир Иванович
Мать ребёнка: Mathilda