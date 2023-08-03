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Маркушевич Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: Маркушевич Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1866

Сын: Маркушевич Иван Иванович

Мать ребёнка: Mathilda

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Маркушевич Евгений Иванович

Мать ребёнка: Mathilda

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1874

Сын: Маркушевич Владимир Иванович

Мать ребёнка: Mathilda