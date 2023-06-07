Мавра Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Тимофеева

Мавра Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Иван Иванов

Смерть
После 1865
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)