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Суриков Иван
Суриков Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Суриков Иван
1904 г.р.
Мать
Сурикова (Бадак (бодак)) Мария
С 1907 по 1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Суриков Иван
Мать:
Сурикова Мария
Смерть
Неизвестно
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