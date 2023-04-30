Криворотов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Криворотов Федор Максимович
Мать ребёнка: не указана
с.Новый Ягорлык, Медвеженский район, Ставропольский край (Ростовская обрасть, Сальский район)
Рождение ребёнка
03.03.1903
Дочь: Макаренко Дарья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Криворотов Максим Максимович
Мать ребёнка: не указана
Ростовская область. Сальский район
Рождение ребёнка
1910
Сын: Криворотов Яков Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Криворотов Иван Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно