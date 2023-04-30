Криворотов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворотов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Криворотов Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

с.Новый Ягорлык, Медвеженский район, Ставропольский край (Ростовская обрасть, Сальский район)
Рождение ребёнка
03.03.1903

Дочь: Макаренко Дарья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Криворотов Максим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Ростовская область. Сальский район
Рождение ребёнка
1910

Сын: Криворотов Яков Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Криворотов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно