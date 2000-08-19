Пономарева (Скурихина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1914
Дата смерти19.08.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область