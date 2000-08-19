Пономарева (Скурихина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Скурихина) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1914

Дата смерти

19.08.2000

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914

Отец: Скурихин Василий Миронович

Мать: Скурихина (Ведерникова) Александра Карповна/Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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