Глазырин Петр Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Глазырин Мина Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1793 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 52 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.739об двор № 141
Смерть
Неизвестно