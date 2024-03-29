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Глазырин Петр Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Глазырин Мина Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Агриппина Степановна

Упоминание
1793 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 52 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.739об двор № 141
Смерть
Неизвестно

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