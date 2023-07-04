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Федорова Анна Федоровна

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Место рождения

Kulyukino, Kostroma Oblast Russia

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Федор Андреевич

Мать: не указана

Kulyukino, Kostroma Oblast Russia
Бракосочетание
09.09.1823

Муж: Федоров Федор Семенович

Рождение ребёнка
26.06.1824

Сын: Федоров Давыд Федорович

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1834

Дочь: Федорова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1840

Сын: Федоров Вукол Федорович

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно