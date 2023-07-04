Федорова Анна Федоровна
Место рожденияKulyukino, Kostroma Oblast Russia
Дата рождения1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Федор Андреевич
Мать: не указана
Kulyukino, Kostroma Oblast Russia
Бракосочетание
09.09.1823
Рождение ребёнка
26.06.1824
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Рождение ребёнка
28.02.1834
Дочь: Федорова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Рождение ребёнка
04.02.1840
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Работа или профессия
Неизвестно