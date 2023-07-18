Мальцев Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Яков Васильевич

Мальцев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мальцев Максим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Фома Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно