Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна

Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна

avatar

Место рождения

Воронинцы, Полтавська область

Дата рождения

04.12.1890 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890 ст.

Отец: Довбиш Григорий Иосифович

Мать: Довбиш Евгения Павловна

Воронинцы, Полтавська область
Бракосочетание
03.06.1907 ст.

Муж: Черноиван Петр Иванович

Царицыно, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.08.1911 ст.

Дочь: Осипова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Черноиван Петр Иванович

Веселый Привал, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Между 1916 и ?.03.1917

Муж: Хархалюк Михаил

Веселый Привал, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
1979
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close