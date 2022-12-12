Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1890 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890 ст.
Отец: Довбиш Григорий Иосифович
Мать: Довбиш Евгения Павловна
Бракосочетание
03.06.1907 ст.
Царицыно, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.08.1911 ст.
Дочь: Осипова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Черноиван Петр Иванович
Бракосочетание
Между 1916 и ?.03.1917
Муж: Хархалюк Михаил
Смерть
1979
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область