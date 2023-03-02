Журавлев Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Журавлева Лепестиния
Мать ребёнка: Журавлева Ирина
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Журавлева Евлампия
Мать ребёнка: Журавлева Ирина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Журавлев Тарас Спиридонов
Мать ребёнка: Журавлева Ирина
Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Журавлева Параскева
Мать ребёнка: Журавлева Ирина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Журавлева Екатерина
Мать ребёнка: Журавлева Ирина
Смерть
Неизвестно