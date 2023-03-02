Журавлев Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Спиридон

Журавлев Спиридон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Журавлева Лепестиния

Мать ребёнка: Журавлева Ирина

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Журавлева Евлампия

Мать ребёнка: Журавлева Ирина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Журавлев Тарас Спиридонов

Мать ребёнка: Журавлева Ирина

Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Журавлева Параскева

Мать ребёнка: Журавлева Ирина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Журавлева Екатерина

Мать ребёнка: Журавлева Ирина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close