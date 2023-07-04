Маточкина Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маточкина Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Дочь: Соловьева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Маточкин Андрей Иванович

Русский Ноледур, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно