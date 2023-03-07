Тананина (Барамзина) Федосья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Истомина Катерина Михайлова
Отец ребёнка: Тананин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Репина Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Тананин Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762