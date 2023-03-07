Тананина (Барамзина) Федосья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананина (Барамзина) Федосья Степанова

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Место рождения

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Истомина Катерина Михайлова

Отец ребёнка: Тананин Михаил Яковлев

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Репина Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Тананин Михаил Яковлев

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тананин Михаил Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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