Бобылев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобылев Михаил
Мать: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно